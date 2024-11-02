Новый этап ремонта рентгенкабинета начался в Балашихе

Рентгенологический кабинет ремонтируют в филиале № 1 больницы Балашихи. После здесь установят современное медицинские оборудование.

Ход работ проверил главный врач больницы Михаил Антипов. Он отметил, что в кабинете не только проведут ремонт, но и заменят устаревшую технику.

Новое оборудование работает быстрее, позволяет визуализировать мелкие структуры и регулировать процесс просмотра.

«Благодаря установленной программе на один снимок теперь можно вывести сразу несколько отделов позвоночника. Скрининговый цифровой маммограф позволяет получить высококачественные снимки с наименьшей лучевой нагрузкой. С их помощью можно выявить патологические новообразования на ранних стадиях», — сказал координатор проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» Михаил Антипов.

Отметим, что в структуру областной больницы Балашихи входят 36 рентген-кабинетов. В 25 из них цифровое оборудование закупили по губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья».

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