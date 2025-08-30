Новый этап расчистки леса от неликвидной древесины начался в Истре

Сейчас работы проводят в лесной зоне в границах Новоиерусалимского участкового лесничества Истринского филиала «Мособллес» вблизи садового товарищества «Андреевское». Специалисты распилят и соберут в поленницы валежник в локации общей площадью порядка 13 гектаров.

Отметим, что в муниципальном округе Истра сейчас продолжается масштабная вырубка неликвидной древесины. Мероприятия проводят для улучшения санитарного состояния лесных насаждений.

«Совсем недавно завершили работы по уборке неликвидной древесины в границах этого участкового лесничества вблизи поселка Троицкий, а также на лесном участке вдоль Волоколамского шоссе при въезде в город Истра. Продолжаем трудиться и делать леса чище и безопаснее для отдыха жителей и гостей округа», — сказал заместитель директора Истринского филиала ГАУ МО «Мособллес» Сергей Лексашов.

Отметим, что также недавно завершили санитарную вырубку вблизи села Новопетровское.