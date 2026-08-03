Новый этап проверки теплосетей начали в Химках

Гидравлические испытания трубопроводов пройдут в микрорайоне Сходня с 4 по 17 августа и затронут несколько домов. На время диагностики в некоторых домах временно не будет горячего водоснабжения.

«Теплоснабжающая компания „Мосэнерго“» продолжает обеспечивать надежность городской инфраструктуры в муниципалитете. Начинается очередной этап гидравлических испытаний трубопроводов: специалисты проверят сети под повышенным давлением, чтобы заблаговременно выявить уязвимые участки и устранить возможные неполадки до наступления холодов. Параллельно на котельных «Банный» и «Фрунзе‑42» проведут необходимые технические мероприятия.

Жителей просят проявлять осторожность вблизи мест проведения работ: не подходить к участкам с выходом воды или паром, не пересекать ограждения и не оставлять транспорт рядом с ремонтными зонами.