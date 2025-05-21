Новый этап обучения стартовал в школе собак-проводников в Балашихе

В Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых, расположенной в Балашихе, начался четвертый в 2025 году обучающий курс для людей с инвалидностью по зрению. На протяжении двух недель участники будут учиться ухаживать за собаками-проводниками, взаимодействовать с ними и использовать их помощь для самостоятельного передвижения в городской среде.

Курс завершится экзаменом, по итогам которого успешно прошедшие обучение получат своих верных четвероногих помощников. С начала года школа уже подарила собак-проводников 20 людям с нарушениями зрения, помогая им обрести большую независимость и уверенность.

Подготовка каждой собаки — это кропотливый процесс, занимающий до полутора лет. Животные проходят тщательную дрессировку, учатся ориентироваться в сложных городских условиях и адаптируются к роли надежного спутника. Специалисты школы в Балашихе, одной из немногих таких учреждений в России, вкладывают огромные усилия, чтобы каждая собака стала не только помощником, но и настоящим другом для своего хозяина.

Работа школы ВОС в Балашихе ежегодно меняет жизни десятков людей, делая их более безопасными и самостоятельными. Подробности о программах и возможностях обучения можно узнать на сайте Всероссийского общества слепых.