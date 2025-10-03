Новый этап обязательной маркировки товаров начался в Подмосковье

В Подмосковье начался новый этап работы системы «Честный знак», которая отвечает за проверку подлинности и качества продукции в рознице. Теперь производители и импортеры обязаны наносить цифровые коды на упаковку товаров. Это позволит отслеживать их путь от производства до продажи.

Сейчас под обязательную маркировку попали строительные материалы, спортивное питание, косметика и зубная паста. С 1 октября также стартовал добровольный эксперимент по маркировке товаров для дома — посуды, предметов интерьера, средств для уборки и декора. Он продлится до августа 2026 года.

Кроме того, список товаров, которые обязательно проверяются на кассе, расширился. Теперь под контроль попали икра, безалкогольное пиво и технические средства реабилитации. В итоге система охватывает уже 21 категорию продукции.

Главная задача «Честного знака» — не допустить продажу просроченных и поддельных товаров. Если продукт запрещен к реализации или не числится в базе, касса автоматически блокирует его продажу и сообщает причину. Дополнительную информацию можно получить через мобильное приложение «Честный знак».

В Минсельхозе Подмосковья подчеркнули, что новые меры делают рынок прозрачнее, а товары — безопаснее для покупателей.