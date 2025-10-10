Новый этап конкурса волонтерского движения начался в Одинцове

С 8 по 19 октября в Одинцовском округе проходит муниципальный этап конкурса амбассадоров волонтерского движения Московской области. Проект направлен на развитие этого сообщества региона и поддержку инициативных жителей, готовых вдохновлять других своим примером.

Во время очного этапа конкурсанты представят презентации своей волонтерской деятельности, поделятся личным опытом и идеями по развитию муниципального штаба движения «Волонтеры Подмосковья». Работу участников конкурсная комиссия оценит по нескольким критериям: опыт, актуальность идей, реализуемость проектов и навык публичных выступлений. По итогам отбора будут названы четыре победителя, которые представят Одинцовский округ на региональном этапе конкурса.

Конкурс амбассадоров волонтерского движения — это не просто состязание, а важная инициатива, объединяющая молодых, активных и неравнодушных жителей. Он помогает формировать активное гражданское общество и укрепляет волонтерское движение Подмосковья.