Новый этап капительного ремонта стартовал в ДК имени Нариманова в Шатуре
Рабочие завершили демонтаж старых конструкций, гидроизоляцию фундамента и ряд других работ во Дворце культуры имени Нариманова. Ход капремонта проверил глава муниципалитета.
Специалисты уже практически завершили демонтаж, поменяли наружную сеть канализации, сделали новый ввод холодного и горячего водоснабжения. На первом этаже они залили бетонные полы.
Сейчас занимаются кирпичной кладкой и перегородками. Затем строители перейдут к работам на втором этаже.
Ключевая задача рабочих в ближайшее время закрыть тепловой контур. Они отмечают, что нужно держать темп, пока стоит хорошая погода.
Проверил качество и ход работ глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий.
Специалисты продолжают закрывать кровлю гидро- и ветрозащитной пленкой и монтировать отопительную систему. В здании уже установили треть окон. Остальные вставят до 10 октября.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».