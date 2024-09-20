Новый этап капительного ремонта стартовал в ДК имени Нариманова в Шатуре

Рабочие завершили демонтаж старых конструкций, гидроизоляцию фундамента и ряд других работ во Дворце культуры имени Нариманова. Ход капремонта проверил глава муниципалитета.

Специалисты уже практически завершили демонтаж, поменяли наружную сеть канализации, сделали новый ввод холодного и горячего водоснабжения. На первом этаже они залили бетонные полы.

Сейчас занимаются кирпичной кладкой и перегородками. Затем строители перейдут к работам на втором этаже.

Ключевая задача рабочих в ближайшее время закрыть тепловой контур. Они отмечают, что нужно держать темп, пока стоит хорошая погода.

Проверил качество и ход работ глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий.

Специалисты продолжают закрывать кровлю гидро- и ветрозащитной пленкой и монтировать отопительную систему. В здании уже установили треть окон. Остальные вставят до 10 октября.

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