Новый этап чемпионата «Профессионалы» начался в Подмосковье | 360°

13 мая 2024, 16:17
Новый этап чемпионата «Профессионалы» начался в Подмосковье
Итоговый межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы» стартовал в Московской области. Первые соревнования пройдут на базе Серпуховского колледжа.
В Министерстве образования Подмосковья отметили, что в Серпухове встретятся победители предыдущих этапов чемпионата из Татарстана, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Свердловска и Московской области. Первые соревнования пройдут по управлению складированием.
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Команду Подмосковья на чемпионате «Профессионалы» представят 360 студентов и школьников. Соревнования пройдут в 11 колледжах и техникумах региона.
Межрегиональный этап чемпионата пройдет по 26 компетенциям, включая кинологию, сантехнику, лазерные и облачные технологии, сельскохозяйственные биотехнологии, турагентскую деятельность и другие.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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