Новый этап чемпионата «Профессионалы» начался в Подмосковье | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 16:17 Новый этап чемпионата «Профессионалы» начался в Подмосковье Пресс-служба Минобразования МО

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Итоговый межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы» стартовал в Московской области. Первые соревнования пройдут на базе Серпуховского колледжа.

В Министерстве образования Подмосковья отметили, что в Серпухове встретятся победители предыдущих этапов чемпионата из Татарстана, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Свердловска и Московской области. Первые соревнования пройдут по управлению складированием.

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Команду Подмосковья на чемпионате «Профессионалы» представят 360 студентов и школьников. Соревнования пройдут в 11 колледжах и техникумах региона.

Межрегиональный этап чемпионата пройдет по 26 компетенциям, включая кинологию, сантехнику, лазерные и облачные технологии, сельскохозяйственные биотехнологии, турагентскую деятельность и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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