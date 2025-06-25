Новый этап борьбы с борщевиком Сосновского начался в Домодедове

Активная работа по уничтожению опасного растения продолжается в городском округе. Первый этап уже завершили и приступили к следующему.

Начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации муниципалитета Марина Мальцева сообщили, что договоры на обработку территорий от борщевика заключены с двумя подрядными организациями. Одна работает на участках, выявленных в прошлом году, а вторая — по обращениям граждан, оформляя заявки на небольшие очаги борщевика.

Живучее растение требует комплексных мер борьбы, важная коллективная работа всех сторон, и в Домодедове она активно ведется. Подрядчик обрабатывает территории только химическим способом, который является наиболее эффективным. При этом нельзя проводить обработку вблизи водоемов и в лесах, где могут пострадать не только растения, но и животные.

После применения специального раствора растение желтеет и отмирает. Согласно законодательству, если собственники земельных участков не исполняют предостережения по уничтожению борщевика, администрация имеет право провести обработку за счет муниципального бюджета и выставить счет владельцам.