Новый этап благоустройства набережной завершился в Павшинской Пойме

В Красногорске продолжается благоустройство набережной в микрорайоне Павшинская Пойма. Здесь уже появились газон, кустарники и деревья, места для отдыха у воды и занятий спортом, а также амфитеатр.

Очередной этап благоустройства Живописной набережной завершили в Павшинской Пойме. Рабочие демонтировали старую плитку, озеленили территорию.

Также они обустроили места для спокойного отдыха у воды с шезлонгами, рыбной ловли и занятий спортом. В новом амфитеатре можно проводить творческие вечера и концерты.

Специалисты также возвели новый мост через реку Баньку. По нему смогут беспроблемно перемещаться маломобильные граждане. Непрерывными стали пешеходная зона и беговая дорожка, а спуски — плавными.

Отметим, что благоустройство набережной стартовало в 2018 году. Все его этапы согласовывают с жителями. Уже обустроили «тихую» и «активную» зоны, территорию у Никольского храма, участок вдоль Москвы-реки, беговую и велодорожки, 10 функциональных площадок, два амфитеатра и пять террас у воды.

Работы идут благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» и госпрограммы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

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