Новый эндоскоп для лечения заболеваний кишечника появился в больнице в Лыткарине

Новое оборудование для эндоскопических исследований псотупило в больницу в Лыткарине. С его помощью врачи проводят обследования с повышенной точностью, оперативно фиксируют патологические изменения и при необходимости удаляют новообразования прямо во время процедуры, сообщили в региональном Минздраве.

За несколько месяцев специалисты выполнили свыше 70 эндоскопических вмешательств. В двух случаях удалось выявить злокачественные новообразования на ранней стадии — пациентов своевременно направили на специализированное лечение.

По словам врача-хирурга, заведующего отделением ультразвуковой диагностики Лыткаринской больницы Сергея Айвазяна, новые видеоколоноскопы существенно расширили возможности медиков.

«Высокое качество изображения и технология узкоспектральной визуализации помогают увидеть даже минимальные изменения слизистой оболочки кишечника. Во многих случаях мы можем сразу удалить полип во время исследования, не откладывая лечение. Это позволяет предотвратить развитие серьезных заболеваний и сократить время оказания медицинской помощи пациенту», — сказал он.

Важной частью обновления стало приобретение автоматических моечных машин для обработки эндоскопов. После каждого исследования техника проходит полный цикл очистки и дезинфекции, что гарантирует безопасность процедур.

Модернизация диагностической службы больницы продолжается. Скоро учреждение получит новые приборы для гастроскопии — это позволит расширить спектр диагностических возможностей при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и улучшить качество помощи для жителей.