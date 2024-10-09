Новый эндокринологический центр открылся в Одинцове

Современный эндокринологический центр на базе областной больницы открылся в Одинцове. Учреждение будет работать в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».

Здесь пациенты смогут проходить обследования у эндокринологов, офтальмологов, неврологов и получать помощь в кабинете «диабетической стопы». Глава городского округа Одинцово Андрей Иванов отметил, что все услуги будут предоставлять бесплатно по полисам обязательного медицинского страхования.

Главный врач Андрей Фадеев сообщил, что медперсонал центра проходит специальную подготовку. Учреждение принимает пациентов из Одинцовского округа, Краснознаменска и Власихи.

Направление можно получить у терапевта. Также в центре будет работать «Школа для пациентов с сахарным диабетом», где помогут скорректировать питание и образ жизни для более комфортной жизни с заболеванием.

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