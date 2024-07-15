Новый электробус начали тестировать в Химках

«Мострансавто» начало тестирование низкопольного электробуса ЛиАЗ в Химках. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Электробус Ликинского автобусного завода вышел на маршрут № 3 «Арена „Химки“ — улица Дружбы». Это первая подобная машина в автопарке филиала.

Электробус ЛиАЗ — экологичный транспорт, обеспечивающий полное отсутствие вредных выбросов в атмосферу. Аккумуляторные батареи дают запас хода до 90 километров и возможность быстрой подзарядки. Мультиплексная система позволит водителям контролировать работу основных узлов и агрегатов.

Вместимость электробуса — 85 человек. ТС работает без шума и вибрации, что позволяет пассажирам чувствовать себя комфортно в салоне. Автобус оснащен системой блокировки движения при открытых дверях, камерами видеонаблюдения, системой климат-контроля, USB-зарядками, информационными экранами и валидаторами.

Испытания продлятся до конца сентября. После этого специалисты оценят эффективность работы ТС на маршруте.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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