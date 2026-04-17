Новый экспонат в Люберецком музейно-выставочном комплексе

Фото: В последние годы жизни Наталья Васильевна, чтобы сохранить своё наследие, решила передать его музею. / Наталья Лымарь

В Люберецком музейно-выставочном комплексе теперь можно увидеть шедевр мирового значения — портрет «Дама с розовыми лентами» кисти французского живописца Амори Дюваля.

Картина была передана в музей в 2014 году вместе с бесценной коллекцией внучки российского императора Натальи Бодко. Ее отец, георгиевский кавалер и участник Первой мировой войны Василий Бодко, перевез семью из Франции в Россию в 1954 году, сохранив уникальную коллекцию картин, предметов быта и мебели XVI–XX веков.

Бодко поселились в подмосковном поселке Малаховка. В последние годы жизни Наталья Васильевна решила передать свое наследие музею.

На портрете изображена прабабушка Натальи Бодко — французская аристократка Мадлен Терез Бланшет. Искусствоведы отмечают, что на картине она изображена в модном чепце с розовыми лентами.

Директор музея Вадим Петров показывает посетителям, в каком состоянии была картина до реставрации. Холст был разорван, красочный слой отсыпался. Реставраторы потратили около десяти лет, чтобы восстановить полотно.

Теперь выставка «Семейные реликвии за 300 лет» пополнилась еще одним великолепным экспонатом. Ему посвящен отдельный зал, где можно не только увидеть полотно, но и познакомиться с историей картины. Экспозиция «Неизвестная Терез» будет постоянной.