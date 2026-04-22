Новый экспонат поступил в дом-музей семьи Морозова в Ногинске

21 апреля Михаил Шевелин из поселка Обухово подарил музею уникальный предмет с вековой историей — деревянное корыто для шинковки капусты. Ему около 100 лет, оно прибыло в Подмосковье из Белоруссии.

Корыто войдет в коллекцию ценных и раритетных вещей как предмет быта, отражающий традиции хозяйства. Это не единственный подарок от Михаила — в 2023 году он подарил сундук. Мужчина прекрасно знает историю своего края и охотно делится с сотрудниками музея новыми, интересными идеями и мыслями.

«Приятно видеть, как жители Богородского округа проявляют заботу о сохранении истории и приносят предметы быта в наш дом-музей. Это не только пополняет коллекцию, но и позволяет сохранить память о предках, их образе жизни и традициях для будущих поколений», — отметили сотрудники. Они также выразили Михаилу Михайловичу искреннюю благодарность за уникальные дары.

Дом Морозова был построен в Глуховском парке на берегу Черноголовского пруда в Ногинске в 1907–1908 годах под руководством талантливого архитектора А. В. Кузнецова. Здание выполнено в стиле позднего модерна.

Сам Арсений Морозов — старообрядец-предприниматель, благотворитель, правнук основателя знаменитой династии предпринимателей Саввы Морозова. Представители этой династии стояли у истоков развития текстильного производства в Российской Империи и подняли его на небывалую высоту.

В музейной коллекции представлены более тысячи экспонатов старше 150 лет, а также коллекция редких фотографий, исторических книг и уникальных документов. У каждой вещи — своя история появления. В 2019 году в музее проходила благотворительная акция «Подари музею экспонат». Много местных жителей и гостей города дарили подарки: сундуки, шкатулки, глиняные крынки, скатерти, салфетки и многое другое.