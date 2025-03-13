Новый экспонат пополнил выставку фигурок свиней в музее Павловского Посада

Экспозиция в музее «Княжий двор» является одной из самых крупных коллекций изображений свиней. Она постоянно пополняется, и на днях на выставке появился новый экспонат.

В Туристском информационном центре Павлово-Посадского городского округа рассказали, что хрюшку-колокольчик из хрусталя подарила музею друг и коллега Инна Щегорцева из Музейно-выставочного зала имени Михаила Сперанского. Она привезла эту вещь из Гуся-Хрустального.

В коллекции музея представлены «хрюкающие» экспонаты разных цветов и размеров из стекла, дерева, глины, кокоса, ниток и даже из кокона тутового шелкопряда. Кроме того, в экспозиции можно увидеть картины, статуэтки, колокольчики, елочные игрушки, посуду, авторские работы и многое другое.

Свиньи занимают важное место в культуре, мировой религии и мифологии. У многих народов эти животные считаются символом изобилия, а у китайцев свинья ассоциируется с богатством и удачей.

Музей «Княжий Двор» расположен по адресу: Павловский Посад, рабочий поселок Большие Дворы, улица Маяковского, дом № 130, строение 1.