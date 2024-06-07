Новый экскурсионный маршрут по Фабричному парку появился в Реутове

Источник фото: ксения Казакова
Фото: Источник фото: ксения Казакова

Новый туристический маршрут разработали сотрудники Музейно-выставочного центра в Реутове. Все желающие смогут совершить настоящее путешествие во времени на Фабричном пруду — именно там пройдет увлекательная экскурсия по тайнам парка.

Экскурсия длится час. Гид Наталья Перминова делится неизвестными фактами о его истории.

«Кого-то это место вдохновляло. Кто-то писал стихи. Кто-то писал картины. Есть наша скульптура, которая радует жителей и гостей города. Все это представлено на нашем пруду», — рассказала Перминова.

Посетители узнают, почему пруд стал фабричным, как проходило его благоустройство, когда высадили березовую аллею, зачем установили знаменитую ракету и многое другое.

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