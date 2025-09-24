Новый дорожный знак установили на улице Осипенко в Воскресенске

Работы по поддержанию чистоты и порядка в городском округе ежедневно выполняют сотрудники муниципального учреждения «Благоустройство и озеленение». Каждое утро они делают улицы города ухоженнее и безопаснее.

На улице Осипенко установили дорожный знак, который обеспечит безопасность движения транспортных средств и пешеходов. Регулярный покос травы выполнили в микрорайоне Новлянском.

Проводится уборка дорог и тротуаров: проезжие части и пешеходные зоны в микрорайоне Фетровой фабрики очистили от мусора и пыли, обеспечив чистоту и комфорт для автомобилистов и пешеходов.

Благодаря слаженной работе коллектива МБУ «Благоустройство и озеленение» Воскресенск остается комфортным и благоустроенным городом для жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе благоустроят 135 объектов: 15 парков, десять лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 16 скверов, пять зон отдыха в парках, 58 маленьких общественных территорий, веломаршрут и четыре стелы, 735 детских площадок. Работы проходят в том числе по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».