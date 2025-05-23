Новый дом в жилом комплексе «Одинцово-1» поставили на кадастровый учет

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Дом № 6 по улице Березовая в микрорайоне «Одинцово-1» поставлен на кадастровый учет. Дольщики могут начать оформление права собственности на свои квартиры.

Владельцы жилья имеют возможность также прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия.

Здание включает 202 жилых помещения, а на первых этажах предусмотрены площади под коммерческое использование.

Входные группы дома спроектированы по принципу безбарьерной среды, они удобны для маломобильных граждан, родителей с колясками и пожилых людей.

Как сообщалось ранее, проект «Одинцово-1» расположен в Одинцовском округе в окружении Баковского лесничества и нескольких парков — Ульяновского, Подушкинского и Мещерского. Здесь уже функционируют две школы на 1160 учеников и пять детских садов.