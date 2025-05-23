Новый дом в жилом комплексе «Одинцово-1» поставили на кадастровый учет
Дом № 6 по улице Березовая в микрорайоне «Одинцово-1» поставлен на кадастровый учет. Дольщики могут начать оформление права собственности на свои квартиры.
Владельцы жилья имеют возможность также прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия.
Здание включает 202 жилых помещения, а на первых этажах предусмотрены площади под коммерческое использование.
Входные группы дома спроектированы по принципу безбарьерной среды, они удобны для маломобильных граждан, родителей с колясками и пожилых людей.
Как сообщалось ранее, проект «Одинцово-1» расположен в Одинцовском округе в окружении Баковского лесничества и нескольких парков — Ульяновского, Подушкинского и Мещерского. Здесь уже функционируют две школы на 1160 учеников и пять детских садов.