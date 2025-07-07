Новый дом в Поварово для переселенцев из Солнечногорска сдадут в 2027 году

В поселке Поварово строят 17-этажное здание для людей, которые сейчас живут в аварийных домах. Ожидается, что переехать в новое жилье они смогут к 2027 году.

Строительство идет на Школьной улице, и рабочие уже начали делать первый этаж. В новом доме будет 705 современных квартир, а во дворе появятся детские и спортивные площадки.

«Сейчас в регионе идет строительство 10 домов в пяти округах, включая наш Солнечногорск. Это не просто квадратные метры — это новые возможности для семей, которые долгие годы жили в небезопасных условиях», — рассказал глава округа Константин Михальков.

Переселение из старых и аварийных домов происходит по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. На данный момент у жителей таких домов есть выбор: взять деньги на покупку квартиры на вторичном рынке или оформить жилищный сертификат, который позволяет оплатить новое жилье за счет бюджета государства.