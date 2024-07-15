Новый дом построят в ЖК «Пехра» к 2026 году

Продажи квартир в корпусе № 8 начались в ЖК «Пехра» в Балашихе. Построить дом планируется к концу 2026 года, о чем сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья

Застройщик СЗ «Гранель Гамма» возведет еще один многоквартирный дом. В нем будут располагаться 1444 квартиры площадью от 19 до 73 квадратных метров.

Продажа жилья по договору долевого участия уже открыта. Сделки проводятся с использованием счетов эскроу, что гарантирует сохранность средств дольщиков до момента получения ключей.

Завершить строительство нового корпуса планируется в четвертом квартале 2026 года.

ЖК «Пехра» — современный жилой комплекс с собственной инфраструктурой, расположенный в восьми километрах от МКАД. В составе ЖК предусмотрены 11 корпусов. На территории уже работают три детских сада, две поликлиники и школа искусств.

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