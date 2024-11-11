Новый дом построят для переселенцев из аварийного жилья в Солнечногорске

Дом со встроенным детским садом построят в поселке Поварово на Школьной улице под Солнечногорском. Семнадцатиэтажный дом возведут для переселенцев из аварийного жилья.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, в новостройке будет 705 квартир, около дома организуют детскую и спортивную площадки.

Ввести дом в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2026 года, а выдать ключи новоселам — в апреле 2027.

Как пояснили в ведомстве, в новостройку переселятся жильцы из домов № 11, 12, 13 микрорайона № 2 поселка Поварово.

Также Солнечногорске заканчивается строительство дома в микрорайоне Локомотивный. В него переедут 96 семей из аварийного жилья.