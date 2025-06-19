Новый дом построили в ЖК «Мишино-2» в Химках

Минжилполитики Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию нового дома в жилом комплексе «Мишино-2» в Химках. Общая площадь здания превышает 2,4 тысячи квадратных метров.

В доме обустроили 40 квартир разных форматов — от студий до трехкомнатных. Все входные группы оборудованы с учетом потребностей маломобильных жителей. На прилегающей территории обустроили парковку.

ЖК «Мишино-2» представляет собой современный комплекс с единой архитектурной концепцией. На огороженной территории возвели многоквартирные дома, таунхаусы и коттеджи. ЖК находится в северной части Химок рядом с лесопарком.