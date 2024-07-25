Новый дом поставили на кадастр в ЖК «Отрада» в Красногорске

Многоквартирный дом поставили на кадастровый учет в красногорском ЖК «Отрада». Теперь дольщики смогут оформить право собственности на свою недвижимость.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что объект получил адрес: Московская область, город Красногорск, поселок Отрадное, улица Пятницкая, дом 10. Кадастровый номер: 50:11:0020301:2944.

В здании 10 секций переменной этажности, включающие 582 квартиры и подземную автостоянку. Третий корпус имеет замкнутый контур, что образует уютную, приватную, безопасную дворовую территорию без машин.

Жилой квартал «Отрада» находится около деревни Марьино в окружении 300 гектаров леса. До ближайшего метро «Митино» — пять минут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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