Новый дом для переселенцев из аварийного фонда построят в Воскресенске

Работы по строительству многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья начнутся в городе Белоозерский в ближайшее время. Разрешение на возведение здания уже получено.

В многоквартирный дом до конца четвертого квартала 2027 года планируют переселить жителей 140 квартир общей площадью 5,7 тысячи квадратных метров. Среди них — обитатели аварийных домов на улицах Московская, Мичурина, Стандартная, Маркина, Андреса в городе Воскресенске, Октябрьской, Ленинской, Рабочий Городок в поселке Цюрупы, площади Ленина в поселке Хорлово, Фабричной в деревне Золотово, улицы Фабрики «Вперед» в селе Барановское и других.

Строительство будет вестись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

С июля 2025 года в Московской области вступили в силу поправки в Жилищный кодекс. Наниматели аварийного жилья теперь имеют право получить денежную компенсацию. Средства субсидий можно будет потратить на приобретение квартиры в новостройке у застройщиков МКД, уже введенной в эксплуатацию или планируемой к введению в эксплуатацию в 2026 году.