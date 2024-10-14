Новый дневной стационар открыли в деревне Кострово под Истрой

В деревне Кострово открылся новый дневной стационар, который оснащен всем необходимым оборудованием и на данный момент рассчитан на две койки. Это событие стало важным шагом в улучшении медицинского обслуживания жителей.

Заведующий Костровской амбулаторией Константин Сухинин отметил, что открытие дневного стационара позволит более эффективно выполнять назначения пациентам.

«Теперь мы можем вводить препараты внутривенно и контролировать состояние пациентов, чтобы избежать нежелательных реакций», — подчеркнул он.

Первые пациенты уже успели оценить преимущества нового стационара. Жительница Кострово Вера Цыпленкова выразила благодарность за появление такого важного учреждения в их поселке. «Большое спасибо, что у нас открыли дневной стационар. Мы очень довольны», — поделилась она своими впечатлениями.

Открытие дневного стационара в Кострово стало значимым событием для местных жителей, обеспечив им доступ к более качественной и оперативной медицинской помощи.

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