Новый детский стоматолог Дмитрий Петров начал прием в поликлинике в Котельниках

В поликлинике в Котельниках начал принимать новый детский стоматолог Дмитрий Петров. Врач окончил Чувашский государственный университет по специальности «Стоматология», прошел профессиональную переподготовку по детской стоматологии в 2019 году, а в 2024 году подтвердил квалификацию, успешно пройдя аккредитацию.

В Котельниковской поликлинике начал принимать новый детский стоматолог Дмитрий Петров. Врач окончил Чувашский государственный университет по специальности «Стоматология», прошел профессиональную переподготовку по детской стоматологии в 2019 году, а в 2024 году подтвердил квалификацию, успешно пройдя аккредитацию.

Специалист занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний полости рта у детей, а также консультирует родителей по вопросам ухода за зубами.

«Для меня важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя спокойно и безопасно в кабинете стоматолога. Первая встреча со стоматологом может повлиять на отношение к лечению зубов на долгие годы. Поэтому я стараюсь найти подход к каждому ребенку, провести прием бережно и объяснить родителям, как сохранить здоровье зубов», — рассказал Дмитрий Петров

Врач напомнил, что регулярные профилактические осмотры позволяют своевременно выявлять стоматологические заболевания, предупреждать развитие осложнений и формировать у детей привычку заботиться о здоровье полости рта.

Котельниковская поликлиника продолжает привлекать новых специалистов, повышая доступность медицинской помощи для жителей округа.

Записаться на прием к детскому стоматологу можно через региональный портал «Здоровье», сайт госуслуг, по телефону 122, через инфомат или в регистратуре поликлиники.