Новый детский сад «Волна» открылся в Домодедове

Торжественное открытие учреждения состоялось в жилом комплексе «Прибрежный Парк» в селе Ям. Учреждение рассчитано на 150 мест, из которых 130 уже заняты воспитанниками.

Здание выполнено в современном дизайне с большими окнами, на территории оборудованы игровые и спортивные площадки. Название «Волна» выбрано в единой концепции с другими корпусами образовательного комплекса Ямской школы: корпус школы называется «Маяк», детский сад — «Бригантина», а новый объект логично продолжил морскую тему.

Глава округа Евгения Хрусталева поздравила детей, родителей и воспитателей. Она поблагодарила застройщика, который при содействии партии «Единая Россия» продолжает развивать жилищный комплекс и создавать условия для счастливого детства.

Советник главы муниципалитета, депутат городского совета Александр Пашков отметил, что здание получилось уютным и красивым. Он подчеркнул, что все находится в шаговой доступности, а микрорайон расположен на берегу реки Пахры, где создается современная инфраструктура.

Директор Ямской школы Ирина Борисенко рассказала, что в саду оборудовано шесть групп. На церемонии открытия дети заложили «капсулу времени» с рисунками, а родители осмотрели игровые и спальни.