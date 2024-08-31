Новый детский сад в ЖК «Прибрежный парк» открылся в Домодедове

В новом детском саду «Бригантина» в Домодедове рассчитанном на 300 мест, на сегодняшний день уже зачислено 187 детей. Современное трехэтажное здание площадью более четырех тысяч квадратных метров включает 12 групп, из которых два будут для детей с ограниченными возможностями здоровья, а еще два — для самых маленьких дошколят.

Детский сад, построенный с применением последних технологических решений, оснащен всем необходимым для развития малышей. В учреждении имеются спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также методический и кружковой кабинеты, оборудованные современным инвентарём для проведения дополнительных образовательных услуг.

На прилегающей территории проведено благоустройство и озеленение, установлено 12 игровых детских площадок и две спортивные площадки, что создает комфортные условия для активного отдыха и развития детей.

«Дошкольное учреждение „Бригантина“ стало первым образовательным объектом, построенным на территории „Прибрежного Парка“. В настоящее время продолжается строительство еще одного детского сада на 150 мест и школы на 1650 мест», — отметила глава Домодедова Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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