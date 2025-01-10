Новый детский сад в ЖК «Одинцово-1» поставили на кадастр

Детский сад в жилом комплексе «Одинцово-1» поставили на кадастровый учет. Он рассчитан на 350 мест.

Как рассказали в Минжилполитики, оперативно поставить здание на учет удалось благодаря совместной работе с Росреестром.

В учреждении будут заниматься дети от 1,5 до семи лет. Площадь здания превысил 7,5 тысячи квадратных метров. Там обустроили 15 групповых.

ЖК «Одинцово-1» находится в окружении Баковского лесничества, а также Ульяновского, Подушкинского и Мещерского парков. На территории уже открыли две школы и три детских сада. Всего там возведут 10 образовательных учреждений.