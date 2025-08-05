Новый детский сад в ЖК «Ивакино» в Химках откроют 1 сентября

Сейчас специалисты приступили к монтажу мебели. «Площадь здания составляет более 4 тысяч квадратных метров. В нем оборудованы 12 групповых кабинетов с раздевалками, спальнями, игровыми, буфером и санузлом», — отметила в своем телеграм-канале глава Химок Елена Землякова.

Желающих поступить в новое учреждение уже много. «В микрорайоне много молодых семей. Мы работаем в комплексе, поэтому в дальнейшем воспитанники этого сада будут в приоритете для поступления в нашу школу», — отметила директор школы № 30 Татьяна Кавторева.

Всего в жилом комплексе планируют построить еще два детских сада и две школы. Специалисты уже приступили к возведению одной из них.