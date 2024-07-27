Новый детский сад в ЖК «Город счастья» в Домодедове построят в 2025 году

Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово

В жилом комплексе «Город счастья» микрорайона Южный городского округа Домодедово началось возведение детского сада на 240 мест. Сейчас ведется разработка котлована.

При проектировании детского сада учтены все требования безопасности и комфортности дошкольного учреждения, соблюдение которых позволит обеспечить всестороннее развитие малышей.

«Детский сад в ЖК „Город счастья“ строится по государственной программе Московской области „Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры“. Завершение работ запланировано на конец 2025 года», — сообщил глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Кроме спален и игровых комнат, в детском саду будут расположены музыкальный и физкультурный залы, медпункты, столовая, кабинеты психолога и логопеда, а также административные и технические помещения. На близлежащей территории установят навесы, площадку для игр и спортивные комплексы, а также проведут благоустройство и озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Психологические костыли. Зачем британки принялись закапывать сосиски перед свадьбой

Бомбардировка любовью. Как люди попадают в секты

Фейк об убийстве детей в Донбассе в 2014-м ради «даты памяти» опровергли

Олимпиада по Шпенглеру. Почему субботнее шоу кажется нам провинциальным

Латиноамериканские страсти. Как прошли президентские выборы в Венесуэле и что теперь будет

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте