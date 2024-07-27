Новый детский сад в ЖК «Город счастья» в Домодедове построят в 2025 году

В жилом комплексе «Город счастья» микрорайона Южный городского округа Домодедово началось возведение детского сада на 240 мест. Сейчас ведется разработка котлована.

При проектировании детского сада учтены все требования безопасности и комфортности дошкольного учреждения, соблюдение которых позволит обеспечить всестороннее развитие малышей.

«Детский сад в ЖК „Город счастья“ строится по государственной программе Московской области „Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры“. Завершение работ запланировано на конец 2025 года», — сообщил глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Кроме спален и игровых комнат, в детском саду будут расположены музыкальный и физкультурный залы, медпункты, столовая, кабинеты психолога и логопеда, а также административные и технические помещения. На близлежащей территории установят навесы, площадку для игр и спортивные комплексы, а также проведут благоустройство и озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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