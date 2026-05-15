Новый детский сад в ЖК «1‑й Лермонтовский» будет готов к 2026 году

На территории образовательного комплекса «Созвездие» по адресу Проектируемый проезд 40/37 активно возводится новый детский сад. Завершение строительства запланировано на 2026 год.

Детский сад будет иметь общую площадь более 8 000 квадратных метров и сможет принять 560 воспитанников. В нем предусмотрено 23 группы, включая 3 ясельные. Также будут специализированные помещения: залы для музыкальных и физкультурных занятий, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок.

Сейчас завершается отделка фасада, ведется внутренняя отделка помещений и монтаж инженерных сетей. Территория вокруг детского сада будет благоустроена: появятся игровые комплексы, теневые навесы и зоны отдыха, будет проведено озеленение.

Этот проект является частью развития инфраструктуры жилого комплекса «1‑й Лермонтовский», где в 2024 году уже открылась школа «Созвездие» на 1500 мест.