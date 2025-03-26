Новый детский сад в Раменском откроется в сентябре 2025 года

В жилом комплексе «Десятка» на улице Молодежной ведется активное строительство детского сада, который, как ожидается, распахнет свои двери для маленьких жителей окрестных домов уже к сентябрю 2025 года. Сейчас рабочие занимаются возведением второго этажа здания.

На данный момент на стройплощадке задействовано 40 рабочих и две единицы специализированной строительной техники.

«Сейчас выполняем работы по кирпичной кладке второго этажа и перегородок на первом этаже. Также устанавливаем плиты перекрытий», — сообщил начальник участка подрядной организации Разиль Хабибуллин.

В здании идет прокладка коммуникаций и утепление подвала.

Новый детский сад будет отвечать всем современным требованиям и стандартам, предъявляемым к учреждениям дошкольного образования. Здание будет включать в себя десять групповых ячеек. Будут предусмотрены функциональные помещения: раздевалка, буфетная, игровая зона и санузел. Для всестороннего развития и обучения детей оборудуют залы для проведения музыкальных и спортивных занятий. Кроме того, в детском саду будет работать кабинет логопеда.