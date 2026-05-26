Новый детский сад в поселке Поварово откроют летом

Детский сад построили в поселке Поварово под Солнечногорском. Он рассчитан на 250 воспитанников и откроется уже этим летом.

Как рассказали в региональном стройнадзоре, первый этап работ завершили в феврале. Он включал возведение корпуса площадью почти четыре тысячи квадратных метров. Сейчас учреждение полностью укомплектовали необходимой техникой, включая оборудование пищеблока и медкабинета. Для воспитанников обустроили групповые с обеденными, игровыми и спальными зонами, а также санузлы, раздевалки и музыкальный зал.

На территории детского сада провели благоустройство. Там создали места для прогулок, установили скамейки и игровые комплексы.

Детский сад стал третьим в поселке. Он позволит решить проблему дефицита мест в соседних дошкольных учреждениях.