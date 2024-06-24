Новый детский сад в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске откроют к осени

Строительство нового детского сада на 320 мест в микрорайоне Рекинцо-2 продолжается в Солнечногорске. Готовность объекта — почти 60%. Дошкольное учреждение откроют к 1 сентября.

Здание возвели с использованием технологии Pro Module от концерна «Крост». На объекте трудятся восемь спецмашин и более 90 рабочих. Они уже приступили к чистовой отделке помещений, благоустройству территорий, кровельным работам и монтажу внутренних инженерных систем.

«Программа по улучшению социальной инфраструктуры округа — масштабная, и я благодарю региональное правительство и лично губернатора Андрея Воробьева за поддержку нашего округа! Отмечу, что в этом году помимо дошкольного образовательного учреждения к 1 сентября откроем самую большую школу округа на 1375 мест в деревне Голубое, пристройку на 300 мест к Поваровской школе, а также завершим капремонт двух школ — лицея № 1 и школы № 5», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.