Новый детский сад в Климовске откроется летом

Строительство детского сада завершилось в подольском микрорайоне Климовск. Рабочие проводят пусконаладку инженерных систем и готовят здание к открытию.

Сейчас на объекте трудятся 24 рабочих. Строительство и монтаж завершены, ведется пусконаладка инженерных сетей и оборудования, сборка и расстановка мебели. Общая строительная готовность составляет 95%.

В здании разместились просторные групповые помещения с игровой зоной, спальней и буфетом, залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет логопеда и психолога, пищеблок, медицинский и методические кабинеты. Во дворе сделали детские игровые и спортивные площадки. Завершить все работы и открыть детский сад планируется в июле.

На следующей неделе специалисты Главгосстройнадзора Подмосковья проведут еще один профвизит на площадку. Это будет предитоговая проверка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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