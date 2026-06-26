Новый детский сад в деревне Зубачево достроят к сентябрю

Новый детский сад построят в деревне Зубачево под Сергиевым Посадом. Он будет рассчитан на 280 воспитанников в возрасте от 1,5 года до семи лет. Стройку планируют завершить к сентябрю.

В детском саду обустроят 12 групповых ячеек, каждая из которых будет содержать игровую и обеденную зоны, раздевалку, туалеты и отдельный блок со спальней. Также для ребят построят спортивный и музыкальный залы, рассказали в региональном стройнадзоре.

В здании будет постирочная, гладильная, пищеблок и столярная мастерская для мелкого ремонта.

Площадь детского сада составит 4,7 тысячи квадратных метров. Там уже приступили к отделочным работам.

Инспекторы проверили объект на соблюдение норм пожарной безопасности.

Детский сад построят в рамках региональной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».