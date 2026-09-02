Новый детский сад «Ручеек» открыли в Ленинском округе

Детский сад рассчитан на 350 мест, здесь будут работать 14 групп. Для детей предусмотрены современные пространства для игр, занятий и творчества. Уже 2 сентября учреждение примет первых воспитанников.

«В округе стало доброй традицией отмечать День знаний открытием новых объектов образования. Сегодня мы открываем долгожданный объект в жилом комплексе „Новое Видное“. Уверена, что благодаря работе коллектива этот детский сад станет местом счастливого детства, где ребят ждут новые знания, творчество, спорт и общение», — отметила начальник Управления образования администрации округа Наталия Киселева.

Директор Видновской школы № 11 Людмила Нарышкина поздравила коллектив и родителей с открытием и подчеркнула, что здесь будет комфортно и детям, и педагогам. Она пожелала родителям оставаться партнерами школы и вместе с педагогами поддерживать детей на каждом этапе их взросления.

В этот же день в округе открылись еще три образовательных учреждения: дошкольное отделение «Открытие» на 300 мест, дошкольное отделение «Лучик» на 330 мест и новый корпус Видновской школы № 7 на 1675 мест.