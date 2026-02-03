Новый детский сад «Радуга» откроют в Химках

На Юбилейном проспекте завершается подготовка к открытию нового детского сада «Радуга». Учреждение рассчитано на 320 детей и полностью оснащено для безопасного и комфортного пребывания.

Ход работ проверили временно исполняющая полномочия главы Химок Инна Федотова и директор образовательного комплекса Юлия Ишкова. Во время осмотра они указали подрядчику на выявленные недочеты и поручили оперативно их устранить.

Новое здание площадью более 4,8 тысячи квадратных метров рассчитано на 13 групп. В детском саду оборудованы игровые и спальные комнаты, раздевалки, буфеты и санитарные помещения. Также предусмотрены залы для музыки и физкультуры, кабинеты для занятий и творчества, медицинский блок с процедурной и современный пищеблок полного цикла.

Для стабильного теплоснабжения установлен индивидуальный тепловой пункт. В настоящее время продолжается монтаж системы видеонаблюдения «Безопасный регион», а также сборка и расстановка мебели и оборудования. Завершить все работы планируют до конца месяца, после чего детский сад сможет принять первых воспитанников.