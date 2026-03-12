Новый детский сад построят на улице Гудкова в Жуковском. Открыть его планируют в 2027 году. В учреждении будут воспитывать 290 ребят, рассказали в региональном стройнадзоре.

Площадь детского сада составит 5,5 тысячи квадратных метров. В трехэтажном здании обустроят 12 групповых ячеек с игровыми, обеденными зонами, раздевалками, сануздами и спальнями. В учреждении будут работать спортивный зал, медицинский блок и кабинеты для дополнительных занятий, а также мастерсткая, постирочная, кухня и склад для овощей.

Завершить строительство планируют к сентябрю 2027 года. Работы будут вестись под контролем специалистов стройнадзора.