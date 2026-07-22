Новый детский сад построили в ЖК «Союзный» в Одинцове

Детский сад на территории жилого комплекса «Союзный» в Одинцове достроили. Теперь девелоперу предстоит получить разрешение на ввод учреждения в эксплуатацию, после чего оно сможет принять воспитанников.

Площадь четырехэтажного здания составила почти четыре тысячи квадратных метров. Оно рассчитано на 245 воспитанников. Внутри обустроены групповые ячейки, спортивные залы, спальни, а также помещения для музыкальных, танцевальных и творческих занятий. Инженерное оснащение объекта включает системы вентиляции и кондиционирования, которые обеспечат комфортный микроклимат в любое время года.

Инспекторы подмосковного стройнадзора провели финальную проверку готовности объекта и выдали застройщику заключение о полном соответствии возведенного здания утвержденной проектной документации.

В составе жилого комплекса «Союзный» уже сданы три жилых корпуса, всего их будет шесть. Проектом также предусмотрено создание всей необходимой инфраструктуры для комфортного проживания: на первых этажах домов откроются магазины, кафе, сервисные службы и оздоровительные учреждения.