Новый детский сад построили в ЖК «Инновация» в Одинцове

Современный детский сад построили в жилом комплексе «Инновация» в Одинцове. Он рассчитан на 185 ребят в возрасте от двух до семи лет.

Как рассказали в областном стройнадзоре, учреждение примет восемь групп ребят. Это позволит снизить нагрузку на уже существующий в ЖК детский сад.

Площадь здания превысила 3,5 тысячи квадратных метров. Внутри обустроили все необходимое для безопасности и развития детей. Это спортивный и музыкальный залы, кухня и медблок, кабинеты для кружковых занятий. На территории создали прогулочные зоны.

Строительно вели под контролем специалистов ведомства. В результате объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Позже сад передадут в муниципальную собственность.

Первые две группы учреждение примет в сентябре.