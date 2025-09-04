Новый детский сад построили в ЖК «Ильинские Луга» в Красногорске

Четвертый детский сад построили в жилом комплексе «Ильинские Луга» в Красногорске. Он рассчитан на 350 воспитанников, для которых обустроили столовую, спортивный и музыкальный залы.

Как рассказали в областном стройнадзоре, инспекторы уже проверили здание, в результате чего застройщик получил заключение о соответствии.

Учреждение рассчитано на 350 мест. В нем откроют 12 групп, каждая из которых — на 25 человек.

Площадь здания составила 4,3 тысячи квадратных метров. Внутри обустроили пищеблок полного цикла, физкультурный и музыкальный залы, а также помещения для развивающих занятий.

Всего в составе жилого комплекса 27 корпусов. Там проживают 40 тысяч человек.