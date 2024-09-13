Новый детский сад открылся в ЖК «Самоцветы мира» в Реутове

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Реутов

Новый детский сад № 7 начал работу в жилом комплексе «Самоцветы мира» в Реутове. Учреждение сможет принять 84 воспитанника.

Здание детского сада построено с использованием передовых технологий. На площади около 1200 квадратных метров обустроили спальни, групповые комнаты, пищеблок, медицинские кабинеты, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты дополнительного образования и психолога. Территорию также благоустроили

«Детский сад в этом жилом доме был построен нашим градообразующим предприятием. Посещать его будут дети работников „НПО машиностроения“ и других горожан», — рассказал заместитель главы Реутова Ольга Репина.

После окончания строительства инвестор передал детский сад муниципалитету.

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