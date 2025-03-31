Новый детский сад открылся в микрорайоне Саввино в Балашихе

Новый детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников в возрасте от двух до семи лет открылся в микрорайоне Саввино в Балашихе. Учреждение является дошкольным отделением школы № 15 и оснащено современными образовательными и развивающими пространствами.

Детский сад включает девять групповых помещений, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинский и административные блоки, а также помещение охраны с диспетчерским пунктом и служебно-бытовые помещения. В группах оформлена предметно-развивающая среда, способствующая знакомству детей с окружающим миром. На территории расположены 9 игровых площадок с теневыми навесами, зона отдыха и физкультурная площадка.

Педагогическая деятельность организована по образовательной программе дошкольного образования на основе Федеральной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования. В настоящее время ведется набор детей в группы, комплектуется педагогический состав и вспомогательный персонал.