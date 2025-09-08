Новый детский сад открылся в микрорайоне Южном в Домодедове

В микрорайоне Южном в Домодедове открыли новый детский сад «Жар-птица». Учреждение рассчитано на 240 мест, рассказали в подмосковном Минстрое.

Здание площадью 3750 квадратных метров возводили по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Помимо групп, в нем расположили игровые зоны и спальни, также предусмотрели залы для занятий музыкой и спортом, медкабинеты и пищеблок. Также в постройке разместили кабинеты психолога, логопеда, административные и технические помещения.

Территорию у детского сада уже благоустроили: проведено озеленение и установлены теневые навесы. Для активности ребят оборудованы игровые площадки.