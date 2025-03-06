Новый детский сад открыли в ЖК «Ильинские луга» в Красногорске

«Я помню, как еще два года назад ни одного социального объекта здесь не было. А сегодня мы сдаем с вами еще один детский садик на 200 мест. Здесь в этом году еще один сдадим, на 350. Строим поликлинику и еще одну большую школу. Вот это все должно и дальше развиваться», — рассказал на открытии детского сада руководитель муниципалитета.