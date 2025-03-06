Новый детский сад открыли в ЖК «Ильинские луга» в Красногорске

Фото: 360.ru

Жители «Ильинских лугов» очень ждали этого события. Новое дошкольное учреждение примет 200 детей.

Детский сад рассчитан на девять групп воспитанников. Здание отвечает всем современным требованиям. Здесь просторно и светло, есть столовая и спортивный зал, комнаты для игр и сна. Символичную красную ленту перерезал глава городского округа Дмитрий Волков.

«Я помню, как еще два года назад ни одного социального объекта здесь не было. А сегодня мы сдаем с вами еще один детский садик на 200 мест. Здесь в этом году еще один сдадим, на 350. Строим поликлинику и еще одну большую школу. Вот это все должно и дальше развиваться», — рассказал на открытии детского сада руководитель муниципалитета.

Родители воспитанников поделились, что и им, и детям новый детский сад очень понравился.

В жилом комплексе «Ильинские луга» планируется построить еще девять дошкольных учреждений и четыре школы.

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