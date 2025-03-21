Новый детский сад открыли в Одинцове

Новый детский сад открылся в жилом комплексе «Одинцово-1». Учреждение рассчитано на 60 детей.
Здание детского сада рассчитано на 60 воспитанников. В нем оборудованы групповые помещения, методический и медицинский кабинеты, пищеблок и кружковая. Для игр и занятий на свежем воздухе есть детские и спортивные площадки с оборудованием из натуральных материалов и теневыми навесами. Проведено комплексное озеленение территории. Здесь есть разнообразные кустарники и деревья, созданы искусственные ландшафты.
Помимо действующих пяти детских садов, в «Одинцово-1» откроются еще три дошкольных учреждения — для 120, 350 и 60 воспитанников. В жилом комплексе уже функционируют школа на 1160 учеников, один детский сад для 350 малышей и три — для 60 детей каждый. Всего проектом ЖК предусмотрено две школы и восемь детских садов.
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