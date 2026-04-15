Новый детский сад открыли в микрорайоне Опалиха в Красногорске
В День космонавтики символично и по-настоящему масштабно в Красногорске открыли детский сад в ЖК «Опалиха О3» Дошкольное отделение рассчитано на 140 детей — его очень ждали в быстроразвивающемся микрорайоне, где проживают в основном молодые семьи.
Красную ленту вместе с детьми перерезал глава городского округа Дмитрий Волков.
«Каждый раз, когда мы открываем социальный объект, ленточку я сохраняю на память. Дома их уже больше 100 за всю мою биографию. А за этой ленточкой - сколько детей, какая проектная мощность! Это такое счастье! Нам удается такое важное созидание в самом главном — в завтрашнем дне, в продолжении всех нас — наших детях. Это святое, и пусть их будет больше», — поделился Дмитрий Волков.
Новый детский сад рассчитан на 140 мест. Здесь имеются светлые групповые помещения, современное оборудование, игрушки и все необходимое для развития малышей. Продумали и бытовые условия, в том числе полноценный пищеблок.
«Этот детский сад построен с соблюдением всех современных требований, полностью соответствует санитарным нормам, нормам безопасности и, конечно, требованиям федеральной образовательной программы дошкольного образования. Он оснащен всеми необходимыми пособиями, игрушками, и, конечно, детям здесь будет очень хорошо и радостно», — отметила начальник отдела дошкольного образования и воспитания управления образования администрации Красногорска Анна Черрнобровкина.
Еще несколько лет назад в этом микрорайоне не было ни школы, ни детских садов. Инфраструктуру активно развивают, и новый объект стал частью этого роста. Его построили в рамках Народной программы «Единой России». Жители уже дали детскому саду неофициальное название — «наш Космос». Говорят, главное — рядом с домом и комфортно для детей.