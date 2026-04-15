Новый детский сад открыли в микрорайоне Опалиха в Красногорске

В День космонавтики символично и по-настоящему масштабно в Красногорске открыли детский сад в ЖК «Опалиха О3» Дошкольное отделение рассчитано на 140 детей — его очень ждали в быстроразвивающемся микрорайоне, где проживают в основном молодые семьи.

Красную ленту вместе с детьми перерезал глава городского округа Дмитрий Волков.

«Каждый раз, когда мы открываем социальный объект, ленточку я сохраняю на память. Дома их уже больше 100 за всю мою биографию. А за этой ленточкой - сколько детей, какая проектная мощность! Это такое счастье! Нам удается такое важное созидание в самом главном — в завтрашнем дне, в продолжении всех нас — наших детях. Это святое, и пусть их будет больше», — поделился Дмитрий Волков.

Новый детский сад рассчитан на 140 мест. Здесь имеются светлые групповые помещения, современное оборудование, игрушки и все необходимое для развития малышей. Продумали и бытовые условия, в том числе полноценный пищеблок.